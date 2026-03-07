Бастрыкин: Ущерб от преступлений ВСУ в Донбассе достигает 580 млрд рублей

Ущерб от преступлений боевиков Вооруженных сил Украины в Донбассе достигает 580 миллиардов рублей. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Организована масштабная работа по судебно-экспертному установлению точного размера и характера причинённого на Донбассе ущерба преступной деятельностью киевского режима», — пояснил председатель СК.
Ранее KP.RU сообщал, что встреча Владимира Путина с Александром Бастрыкиным прошла в Москве 7 марта. В ходе переговоров глава Следственного комитета доложил президенту об итогах коллегии СК РФ и результатах работы ведомства за последний год. Путин также уделил особое внимание уголовным делам в отношении 12 судей, которые были направлены на разбирательство в 2025 году.