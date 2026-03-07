Ричмонд
МИД Ирана обвинил США в ударе по опреснительной станции

Тегеран официально обвинил Вашингтон в ударе по заводу по опреснению воды на юге Ирана. С таким заявлением выступил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи на своей странице в социальной сети Х.

Источник: Life.ru

По словам министра, США совершили вопиющее и отчаянное преступление, атаковав предприятие на острове Киш. Аракчи подчеркнул, что в результате удара нарушилось водоснабжение в 30 иранских деревнях.

Для стран Персидского залива опреснительные станции — главный источник питьевой воды. Эксперты предупреждают, что атаки на такую инфраструктуру способны обернуться гуманитарной катастрофой, сравнимой с выходом из строя жизненно важных объектов в любой другой точке планеты.

Ранее сообщалось, что Иран нанёс удар по американской военной базе в Иордании, уничтожив зенитно-ракетный комплекс THAAD. Стоимость одного такого комплекса может достигать 1,8 миллиарда долларов, и даже США не располагают большим количеством подобных установок.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

