МИД Ирана обвинил США в ударе по опреснительной станции

По словам министра, США совершили вопиющее и отчаянное преступление, атаковав предприятие на острове Киш. Аракчи подчеркнул, что в результате удара нарушилось водоснабжение в 30 иранских деревнях.
Для стран Персидского залива опреснительные станции — главный источник питьевой воды. Эксперты предупреждают, что атаки на такую инфраструктуру способны обернуться гуманитарной катастрофой, сравнимой с выходом из строя жизненно важных объектов в любой другой точке планеты.
Ранее сообщалось, что Иран нанёс удар по американской военной базе в Иордании, уничтожив зенитно-ракетный комплекс THAAD. Стоимость одного такого комплекса может достигать 1,8 миллиарда долларов, и даже США не располагают большим количеством подобных установок.
