Бастрыкин доложил Путину о передаче в суд дел в отношении 12 судей

Глава СКР сообщил президенту РФ об уголовном преследовании 23 судей.

Источник: Аргументы и факты

В субботу в Кремле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с главой СКР Александром Бастрыкиным. В ходе нее руководитель российского Следственного комитета доложил о работе возглавляемого им ведомства, сообщает пресс-служба Кремля.

По информации СМИ, в частности, Бастрыкин сообщил о получении СКР в прошлом году согласия на возбуждение уголовных дел в отношении более двух десятков судей.

«В Высшую квалификационную коллегию судей РФ направлены представления для уголовного преследования 23 судей, все они рассмотрены и удовлетворены», — сказал глава Следственного комитета.

Он доложил также о передаче в 2025 году в суды уголовных дел в отношении 12 судей. Президент РФ в связи с этим отметил принципиальность подхода работников судебной системы к подобным делам.

Бастрыкин сообщил также, что за полтора десятка лет с момента создания Следственного комитета РФ к уголовной ответственности привлечено свыше 1,5 млн человек.

«Направлено в суд почти 1,5 миллиона дел, возмещен ущерб почти на 1 триллион рублей, возмещен ущерб по налоговым преступлениям на 561 миллиард и так дальше», — уточнил глава СКР.

В ходе доклада он упомянул о завершенном СКР расследовании теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». По словам Бастрыкина, общая сумма имущественного ущерба от этого преступления составила около 6 млрд рублей.

Путин попросил Бастрыкина доложить также об итогах состоявшейся 3 марта в российской столице расширенной коллегии СКР. Напомним, в ходе нее глава Следственного комитета предложил ввести полную конфискацию имущества для коррупционеров.