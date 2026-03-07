Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство РФ: ирано-азербайджанскую границу за сутки пересекли около 150 фур

Около 150 грузовых автомобилей, застрявших на границе Ирана и Азербайджана, пересекли ее.

Источник: Комсомольская правда

Около 150 фур пересекли границу Ирана и Азербайджана в течение суток. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в исламской республике.

«При содействии российских, иранских и азербайджанских властей, генконсульства России в Реште и представителя Дагестана в Иране российские водители грузового автотранспорта начали проходить границу», — говорится в сообщении.

Согласно заявлению посольства, порядка 150 грузовых автомобилей, застрявших на границе, пересекли ее к 20:00 7 марта. Нестабильное движение вызвано регулярными сбоями в энергоструктуре из-за ударов США и Израиля по иранской территории. По договоренности с российской стороной Иран также предоставляет топливо для застрявших фур.

Ранее KP.RU сообщал, что власти Азербайджана приостановили движение грузового автотранспорта через границу с Ираном из-за инцидента с беспилотниками в Нахичевани.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше