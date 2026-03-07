Посольство РФ: ирано-азербайджанскую границу за сутки пересекли около 150 фур

Около 150 фур пересекли границу Ирана и Азербайджана в течение суток. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в исламской республике.
«При содействии российских, иранских и азербайджанских властей, генконсульства России в Реште и представителя Дагестана в Иране российские водители грузового автотранспорта начали проходить границу», — говорится в сообщении.
Согласно заявлению посольства, порядка 150 грузовых автомобилей, застрявших на границе, пересекли ее к 20:00 7 марта. Нестабильное движение вызвано регулярными сбоями в энергоструктуре из-за ударов США и Израиля по иранской территории. По договоренности с российской стороной Иран также предоставляет топливо для застрявших фур.
Ранее KP.RU сообщал, что власти Азербайджана приостановили движение грузового автотранспорта через границу с Ираном из-за инцидента с беспилотниками в Нахичевани.