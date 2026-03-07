США срочно перебрасывают на Ближний Восток системы ПВО, опробованные на Украине

Как отмечает WSJ, Украина фактически стала полигоном для испытаний оборонных технологий, которые теперь применяются в новой войне — прежде всего для отражения атак иранских дронов-камикадзе «Шахед». По данным издания, Киев также предоставит своих инструкторов для передачи боевого опыта американским военным на Ближнем Востоке.