МИД России разоблачил западный фейк о «службе китайских студентов в Армии РФ»

Российский МИД назвал фейком сообщения западных китаеязычных СМИ о том, что китайских студентов в РФ якобы заставляют подписывать контракты с армией. Опровержение опубликовано в официальном Telegram-канале дипведомства.

Поводом стала статья, где утверждалось, что в России якобы принуждают к службе 66 тысяч китайских студентов. Материал распространили сайты news.creaders.net, backchina.com и портал 360doc.com.

В министерстве подчеркнули, что информация о возникновении у иностранных студентов военных обязательств перед Россией не имеет ничего общего с реальностью. Там заявили, что все изложенные в статье «факты» в корне не соответствуют действительности.

«Получение иностранными гражданами высшего образования в нашей стране не несёт обязательств по прохождению ими военной службы. Мы рады приветствовать в нашей стране студентов из различных стран мира, в том числе из Китая. Китайские абитуриенты неизменно демонстрируют высокий уровень подготовки, трудолюбие и тягу к знаниям», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россия вошла в десятку самых востребованных направлений для получения высшего образования среди высокопоставленных госслужащих африканских стран. Согласно исследованию, российские вузы окончили 22 представителя правительств и парламентов государств континента — в основном выходцы из Анголы, Намибии, Мали, Мозамбика и Республики Конго.

