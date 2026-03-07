Ричмонд
Трамп пообещал Кубе «новую жизнь» после операции США в Иране

После военной кампании США в Иране Кубу ждут большие перемены, заявил Дональд Трамп.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп в ходе саммита «Щит Америки» обозначил, что для Кубы наступит «новая жизнь» после завершения действий Соединенных Штатов против Ирана.

«Это последние мгновения прежней жизни для Кубы. У нее будет прекрасная новая жизнь. Пока что Иран в центре нашего внимания, но мы закончим там», — заявил американский лидер.

Затем он обратился к государственному секретарю Марко Рубио с вопросом о его планах после урегулирования иранского конфликта.

«Может быть, он возьмет всего один час на отдых, а потом заключит сделку по Кубе, это будет просто», — добавил глава Белого дома.

Ранее Трамп подписал распоряжение о введении пошлин для государств, поставляющих топливо на Кубу, что спровоцировало на острове серьёзный дефицит горючего. При этом он отмечал, что Вашингтон надеется установить над Кубой «дружественный контроль».

