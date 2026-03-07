Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Al Hadath сообщил о ранении сына Али Хаменеи во время атаки

Сын погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи Моджтаба получил ранение в ходе одной из недавних атак. Данную информацию сообщил телеканал Al Hadath.

Источник: Life.ru

По данным источника, Моджтаба, скорее всего, был ранен во время атаки, но остался жив. Подробности о его состоянии и обстоятельствах происшествия пока не раскрываются. Официального подтверждения этой информации от иранских властей не поступало.

Напомним, Али Хаменеи был убит в своей резиденции в первый же день военной операции Израиля и США — 28 февраля. Спустя два дня, 2 марта, от полученных ранений скончалась его супруга. В ответ на эти события Тегеран наносит ракетные и дроновые удары по американским военным базам на Ближнем Востоке. Одновременно Иран готовится к выборам нового верховного лидера. Позже появилась информация, что новым верховным лидером Ирана избран Моджтаба Хаменеи. Решение Совета аятолл было принято под давлением Корпуса стражей исламской революции.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Али Хаменеи
Али Хаменеи — иранский религиозный и политический деятель, Верховный лидер Ирана с 1989 года, а также третий президент страны в 1981—1989 годах. Он занимал ключевые позиции в исламской республике более трех десятилетий и был убит на рабочем месте во время израильских ударов 28 февраля 2026 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше