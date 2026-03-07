Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Если Трамп стремится к эскалации конфликта, он ее получит, заявил Аракчи

ТЕГЕРАН, 7 мар — РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что если власти США добиваются эскалации конфликта с Ираном, то они ее получат.

Источник: РИА "Новости"

«Если (президент США Дональд — ред.) Трамп добивается эскалации конфликта, то он делает именно то, к чему наши вооруженные силы давно готовились, и он получит то, чего добивается», — написал Аракчи на своей странице в социальной сети X.

Он добавил, что ответственность за любую эскалацию будет полностью лежать на правительстве США, подчеркнув, что Иран занимается «осуществлением своего права на самооборону».

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше