Если Трамп стремится к эскалации конфликта, он ее получит, заявил Аракчи

«Если (президент США Дональд — ред.) Трамп добивается эскалации конфликта, то он делает именно то, к чему наши вооруженные силы давно готовились, и он получит то, чего добивается», — написал Аракчи на своей странице в социальной сети X.
Он добавил, что ответственность за любую эскалацию будет полностью лежать на правительстве США, подчеркнув, что Иран занимается «осуществлением своего права на самооборону».
