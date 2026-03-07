Хегсет: в военную коалицию США против наркокартелей войдут 18 стран

Министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет заявил о формировании международного альянса по противодействию наркокартелям, в состав которого войдут 18 государств.
«Два дня назад, господин президент, мы привлекли 18 стран», — сказал он на саммите «Щит Америки», обратившись к Дональду Трампу.
Он подчеркнул, что данный союз не является дискуссионной площадкой для конференций и публикаций документов.
Ранее, в феврале 2025 года, правительство США внесло восемь преступных наркокартелей в список иностранных террористических организаций.