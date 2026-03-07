Сербия проведет военные учения с НАТО

Сербия запланировала совместные военные учения с вооруженными силами НАТО в мае. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич во время презентации национальной стратегии «Сербия 2030».
«В мае будут учения с НАТО, американцами, продолжим и с другим акторами, и со всеми, потому что это способствует сохранению мира и стабильности, обеспечению безопасности нашей страны. Но надо четко сказать, что Сербия ревностно сохраняет свой военный нейтралитет и строит хорошие отношения со всеми», — заявил Вучич.
Сербский президент 6 марта провел встречу с командующим Объединенными силами НАТО в Неаполе (JFC Naples) адмиралом ВМС США Джорджем Викоффом, следует из публикации Вучича в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
В марте 2022 года Александр Вучич заявил, что Сербия не вступит НАТО, помня бомбардировки Югославии.
В 2024 году Белград подсчитали, что ущерб нанесенный НАТО Сербии составляет €500 млрд ($542,3 млрд). По мнению главы Минздрава Даница Груичич, из-за применения НАТО снарядов с обедненным ураном в Сербии число пациентов с онкозаболеваниями выросло с 19 тыс. в 1999 году до 40 тыс. в 2021-м. В частности, в первые десять лет после бомбардировок онкология стала причиной смерти 10−18 тыс. человек, добавила Груичич.
24 марта 1999 года НАТО без санкции Совбеза ООН начало военную операцию «Союзная сила» (Operation Allied Force) против Югославии. Ее причиной был назван отказ югославского правительства от мирного урегулирования конфликта, что не позволяло остановить военные преступления и этнические чистки. Бомбардировки сербских городов длились 78 дней, до 10 июня 1999 года. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в 2018-м называл целями операции защиту гражданского населения и свержение действующего тогда президента Югославии Слободана Милошевича.
Операция продлилась 78 дней, она проводилась без санкции Совбеза ООН. Всего было нанесено несколько тысяч ударов с применением бомбардировщиков и крылатых ракет. По данным властей Сербии, жертвами бомбежек стали порядка 2 тыс. человек, однако точное число погибши.