Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились сообщения о завершении бойцами РФ зачистки Суворова у Мирнограда

По информации источников, российские военные выровняли линию боевого соприкосновения в районе Суворова.

Источник: Аргументы и факты

Российские подразделения завершили зачистку села Суворова под Мирноградом, сообщают военные Telegram-каналы.

По информации источников, войска РФ отразили ряд попыток контратак боевиков в районе Суровова.

Сообщается о выравнивании российскими военными линии боевого соприкосновения на данном участке для дальнейшего наступления.

Ранее стало известно о занятии подразделениями РФ почти всей центральной и восточной частей села Гришино, находящегося в двух десятках километрах от Суворова.

Напомним, в начале февраля Минобороны РФ объявило об освобождении российскими военными села Сухецкое, расположенного рядом с Суворовым. По информации оборонного ведомства, населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр». Были опубликованы кадры освобождения Сухецкого.

Минобороны РФ обнародовало также видеозапись из Мирнограда, о переходе которого под контроль российских войск было объявлено в конце декабря 2025 года.