Появились сообщения о завершении бойцами РФ зачистки Суворова у Мирнограда

Российские подразделения завершили зачистку села Суворова под Мирноградом, сообщают военные Telegram-каналы.
По информации источников, войска РФ отразили ряд попыток контратак боевиков в районе Суровова.
Сообщается о выравнивании российскими военными линии боевого соприкосновения на данном участке для дальнейшего наступления.
Ранее стало известно о занятии подразделениями РФ почти всей центральной и восточной частей села Гришино, находящегося в двух десятках километрах от Суворова.
Напомним, в начале февраля Минобороны РФ объявило об освобождении российскими военными села Сухецкое, расположенного рядом с Суворовым. По информации оборонного ведомства, населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр». Были опубликованы кадры освобождения Сухецкого.
Минобороны РФ обнародовало также видеозапись из Мирнограда, о переходе которого под контроль российских войск было объявлено в конце декабря 2025 года.