Президент Израиля рассказал, направят ли войска в Иран для наземной операции

Напомним, ранее издание The Washington Post сообщило, что американское командование, возможно, готовится к наземной операции в Иране. На это может указывать внезапная отмена манёвров 82-й воздушно-десантной дивизии быстрого реагирования. Официального приказа о выдвижении пока нет, но один из военных чиновник на условиях анонимности признал: «Мы все к чему-то готовимся, на всякий случай».