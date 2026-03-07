Напомним, что украинский скелетонист Владислав Гераскевич вышел на тренировку на Олимпиаде в Милане в шлеме с изображениями погибших боевиков ВСУ, однако Международный олимпийский комитет запретил использовать этот элемент экипировки, сославшись на правило о недопустимости политических демонстраций. В итоге скелетониста дисквалифицировали. После окончания Игр официальный Киев стал усиленно пиарить Гераскевича.