МИД опроверг данные о принуждении студентов из КНР к службе в ВС РФ

В МИД РФ сообщили, что получение иностранцем образования в России не накладывает на него обязательств по прохождению военной службы.

Источник: Аргументы и факты

Информация на западных китаеязычных ресурсах о том, что проходящие обучение в России граждане КНР якобы должны служить по контракту в ВС РФ, не соответствует действительности, сообщили в российском МИД.

«Факты о якобы возникающих у иностранных граждан обязательствах по прохождению военной службы по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации в связи с прохождением обучения в нашей стране в корне не соответствуют действительности», — сказано в публикации.

В МИД подчеркнули, что получение иностранцем образования в РФ, в том числе в рамках правительственной квоты, не накладывает на него обязательств по прохождению военной службы.

Ранее в МВД РФ рассказали об условиях военной службы для иностранцев при получении вида на жительство.