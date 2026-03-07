МИД опроверг данные о принуждении студентов из КНР к службе в ВС РФ

Информация на западных китаеязычных ресурсах о том, что проходящие обучение в России граждане КНР якобы должны служить по контракту в ВС РФ, не соответствует действительности, сообщили в российском МИД.
«Факты о якобы возникающих у иностранных граждан обязательствах по прохождению военной службы по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации в связи с прохождением обучения в нашей стране в корне не соответствуют действительности», — сказано в публикации.
В МИД подчеркнули, что получение иностранцем образования в РФ, в том числе в рамках правительственной квоты, не накладывает на него обязательств по прохождению военной службы.
Ранее в МВД РФ рассказали об условиях военной службы для иностранцев при получении вида на жительство.