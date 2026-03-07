Стубб увидел выгоду для Украины в конфликте на Ближнем Востоке

Во вторник Владимир Зеленский заявил, что якобы по просьбе Соединенных Штатов отправит в страны Ближнего Востока специалистов по борьбе с БПЛА, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве. При этом он не уточнил, сколько специалистов направит Украина и куда конкретно. Накануне агентство Reuters сообщило, что украинские специалисты по борьбе с беспилотниками начнут работу на американских военных базах уже в ближайшие дни.