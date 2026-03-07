Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Хезболла» нанесла удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе

Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в израильской Хайфе. Ливанское шиитское движение «Хезболлах» взяло на себя ответственность за атаку.

Источник: Life.ru

«Хезболла» нанесла удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе. Видео © X / bonzerbarry.

«Бойцы исламского сопротивления сегодня, в субботу 7 марта 2026 года в 05.30 утра, атаковали нефтеперерабатывающий завод в Хайфе с использованием группы ударных беспилотников», — говорится в заявлении.

Ракеты были запущены со стороны Ирана и Ливана, часть из них, предварительно, смогла пробить защиту системы ПВО «Железный купол». В КСИР также заявили, что в ходе 27-й волны были нанесены мощные удары твëрдотопливными ракетами — в том числе по штабу американской армии в ОАЭ.

Тем временем, число жертв израильских ударов по Ливану со 2 марта достигло 294 человек, ещё 1023 человека получили ранения. Напомним, что Армия Израиля начала наземную операцию в Ливане, заняв несколько позиций в приграничной зоне. В Тель-Авиве утверждают, что военные наносят точечные удары по инфраструктуре шиитского движения «Хезболла» с целью устранения исходящих от него угроз. Действия на ливанской территории ведутся параллельно с военной операцией Израиля против Ирана.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
Читать дальше