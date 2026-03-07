«Хезболла» нанесла удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе

Тем временем, число жертв израильских ударов по Ливану со 2 марта достигло 294 человек, ещё 1023 человека получили ранения. Напомним, что Армия Израиля начала наземную операцию в Ливане, заняв несколько позиций в приграничной зоне. В Тель-Авиве утверждают, что военные наносят точечные удары по инфраструктуре шиитского движения «Хезболла» с целью устранения исходящих от него угроз. Действия на ливанской территории ведутся параллельно с военной операцией Израиля против Ирана.