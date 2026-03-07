«Хезболла» нанесла удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе. Видео © X / bonzerbarry.
«Бойцы исламского сопротивления сегодня, в субботу 7 марта 2026 года в 05.30 утра, атаковали нефтеперерабатывающий завод в Хайфе с использованием группы ударных беспилотников», — говорится в заявлении.
Ракеты были запущены со стороны Ирана и Ливана, часть из них, предварительно, смогла пробить защиту системы ПВО «Железный купол». В КСИР также заявили, что в ходе 27-й волны были нанесены мощные удары твëрдотопливными ракетами — в том числе по штабу американской армии в ОАЭ.
Тем временем, число жертв израильских ударов по Ливану со 2 марта достигло 294 человек, ещё 1023 человека получили ранения. Напомним, что Армия Израиля начала наземную операцию в Ливане, заняв несколько позиций в приграничной зоне. В Тель-Авиве утверждают, что военные наносят точечные удары по инфраструктуре шиитского движения «Хезболла» с целью устранения исходящих от него угроз. Действия на ливанской территории ведутся параллельно с военной операцией Израиля против Ирана.
