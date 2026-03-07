Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС Ирана потребовали от Баку убрать израильских военных из Азербайджана

Это нужно ради предотвращения распространения нестабильности в регионе, заявил представитель центрального штаба ВС исламской республики «Хатам аль-Анбия».

ТЕГЕРАН, 7 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Ирана потребовали от Баку убрать израильских военнослужащих из Азербайджана. Об этом заявил представитель центрального штаба ВС исламской республики «Хатам аль-Анбия».

«Мы заявляем соседнему государству Азербайджану, как мусульманской стране, что ради предотвращения распространения нестабильности в регионе необходимо вывести сионистов (имеются в виду израильские военные — прим. ТАСС) со своей территории и не подвергать угрозе безопасность собственного народа и Ирана», — приводит его слова иранская гостелерадиокомпания.

5 марта МИД Азербайджана сообщил о падении в районе аэропорта Нахичевани двух дронов, запущенных с территории Ирана. Было повреждено здание аэропорта, пострадали два человека. В азербайджанском МИД отметили, что Баку оставляет за собой право на ответные меры. В свою очередь Генштаб Ирана опроверг информацию о запуске БПЛА по территории Азербайджана, возложив ответственность за инцидент на Израиль.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше