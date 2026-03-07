ВС Ирана потребовали от Баку убрать израильских военных из Азербайджана

5 марта МИД Азербайджана сообщил о падении в районе аэропорта Нахичевани двух дронов, запущенных с территории Ирана. Было повреждено здание аэропорта, пострадали два человека. В азербайджанском МИД отметили, что Баку оставляет за собой право на ответные меры. В свою очередь Генштаб Ирана опроверг информацию о запуске БПЛА по территории Азербайджана, возложив ответственность за инцидент на Израиль.