Эр-Рияд заверил, что не допустит использования территории страны против Ирана

Саудовская сторона заверила исламскую республику, что «она полна решимости не допустить использования своей территории, воздушного пространства или территориальных вод против Ирана», сообщил глава МИД, слова которого приводит Independent Arabic. Арагчи отметил, что он «постоянно поддерживает контакт» с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом и эти контакты продолжаются.