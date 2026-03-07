Эр-Рияд заверил, что не допустит использования территории страны против Ирана

РАБАТ, 7 марта. /ТАСС/. Саудовская Аравия намерена не допустить использования территории королевства для проведения атак против Ирана. Об этом сообщил иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи.
Саудовская сторона заверила исламскую республику, что «она полна решимости не допустить использования своей территории, воздушного пространства или территориальных вод против Ирана», сообщил глава МИД, слова которого приводит Independent Arabic. Арагчи отметил, что он «постоянно поддерживает контакт» с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом и эти контакты продолжаются.
Иранский министр подчеркнул, что Тегеран «не считает своих соседей врагами». По словам Арагчи, «присутствие американских баз в регионе принесло только нестабильность», а «агрессия США и Израиля поставила под угрозу весь регион».