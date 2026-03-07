Си Цзиньпин: в армии не должно быть убежища для коррупционеров

В Народно-освободительной армии Китая не может быть места коррупционерам, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе пленарного заседания делегации НОАК и Народной вооруженной полиции страны, которое состоялось в Пекине в рамках четвертой сессии Всекитайского собрания народных представителей.
«В армии ни в коем случае не должно быть тех, кто нелоялен партии, как и не должно быть убежища для коррупционеров. Необходимо решительно продвигать вперед борьбу с коррупцией», — цитирует китайского лидера РИА Новости.
Си Цзиньпин заявил о необходимости укрепления абсолютного руководства партии над вооруженными силами и сосредоточения усилий с целью содействия модернизации государственной обороны.
Председатель КНР подчеркнул необходимость тщательного отслеживания движения средств, а также усиления контроля за крупными проектами и укрепления комплексного военно-гражданского надзора за строительством.
Ранее стало известно об исключении девяти генералов из списка депутатов Всекитайского собрания народных представителей накануне ежегодной сессии парламента.