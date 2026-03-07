Глеб Никитин обновил структуру правительства Нижегородской области

Глава Нижегородской области Глеб Никитин принял решение о введении должности первого заместителя губернатора. Им станет Андрей Гнеушев, ранее занимавший должность заместителя губернатора. Еще одно кадровое решение касается назначения новым заместителем губернатора Сергея Половникова.
Как пояснил глава региона, решение о назначении Андрея Гнеушева первым замгубернатора продиктовано высокой эффективностью его работы в последние годы. Особо отмечены его заслуги в социальной сфере и семейной политике. Однако, по словам губернатора, главным фактором стала координация вопросов, связанных со специальной военной операцией: поддержка участников СВО и их семей, а также содействие военкоматам и правоохранительным органам. Глеб Никитин выразил уверенность, что на новом посту Андрей Гнеушев сможет придать этой работе дополнительный импульс. В его ведение перейдут вопросы, связанные с СВО, блоки внутренней, региональной и муниципальной политики, социального развития, информационной политики, а также представительство губернатора в Законодательном собрании и государственно-правовой департамент. Последний, по словам губернатора, должен сосредоточиться на правовом обеспечении приоритетных задач, поставленных президентом Владимиром Путиным. Речь идет о законодательных инициативах в сфере демографии, включая борьбу с алкоголизацией населения и запрет вейпов, где нижегородская инициатива уже нашла поддержку главы государства.
Андрей Гнеушев (слева) поблагодарил губернатора за оказанное доверие и заявил, что приложит все усилия для выполнения поставленных задач. Фото: Максим ГЕРАСИМОВ/photo.pravda-nn.ru.
«Мы же, со своей стороны, принципиально заинтересованы в укреплении здоровья граждан», — подчеркнул Глеб Никитин.
Прежняя должность Андрея Гнеушева будет упразднена, а его назначение предстоит утвердить региональному парламенту.
Другое значимое кадровое решение — назначение заместителем губернатора Сергея Половникова, который ранее занимал пост главного федерального инспектора в Пермском крае. Для региона он не чужой: несколько лет он уже работал на госслужбе в Нижегородской области. Новому замгубернатора предстоит курировать блок, включающий министерство региональной безопасности, мобилизационную подготовку, управление делами правительства региона и министерство кадровой политики, которое возглавит Роман Марков, ранее руководивший Корпоративным университетом правительства Нижегородской области.
Перед Сергеем Половниковым поставлен ряд серьезных задач. Глеб Никитин отметил, что его опыт работы на федеральном уровне и знание региона помогут в координации гуманитарной поддержки СВО и во взаимодействии с силовыми структурами по вопросам комплектования армии.
Особый акцент губернатор сделал на профилактике нарушений, усилении борьбы с наркотиками и нелегальным оборотом алкоголя, а также на необходимости синхронизировать работу ведомств для снижения аварийности на дорогах.
Сергей Половников (справа) хорошо знает приоритеты государственной политики, которые ему предстоит воплощать в жизнь в Нижегородской области. Фото: Максим ГЕРАСИМОВ/photo.pravda-nn.ru.
«Мы доложили руководству страны, включая Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина, о приоритетах своей работы и получили полную поддержку и дополнительные поручения, в соответствии с которыми работа не ограничивается только помощью фронту, а касается и гражданских направлений», — заявил Глеб Никитин.
Свой пост в правительстве покидает заместитель губернатора Александр Павлов, а его должность упраздняется. Подведомственные ему структуры переходят в блок нового руководителя. Сам Сергей Половников, принимая предложение, назвал Нижегородскую область родным регионом и заверил, что приложит все силы для выполнения поставленных задач на благо жителей и всей страны. Вопрос его официального назначения также будет рассмотрен депутатами Законодательного собрания.
Помимо этого, изменения коснулись блока заместителя губернатора Егора Полякова. В его блоке появится новый заместитель председателя правительства по инвестициям, который возьмет на себя контроль над минэкономразвития и министерства имущественных отношений. Также Егору Полякову будет напрямую подчинено министерство международных и межрегиональных связей.