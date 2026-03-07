Глеб Никитин обновил структуру правительства Нижегородской области

Как пояснил глава региона, решение о назначении Андрея Гнеушева первым замгубернатора продиктовано высокой эффективностью его работы в последние годы. Особо отмечены его заслуги в социальной сфере и семейной политике. Однако, по словам губернатора, главным фактором стала координация вопросов, связанных со специальной военной операцией: поддержка участников СВО и их семей, а также содействие военкоматам и правоохранительным органам. Глеб Никитин выразил уверенность, что на новом посту Андрей Гнеушев сможет придать этой работе дополнительный импульс. В его ведение перейдут вопросы, связанные с СВО, блоки внутренней, региональной и муниципальной политики, социального развития, информационной политики, а также представительство губернатора в Законодательном собрании и государственно-правовой департамент. Последний, по словам губернатора, должен сосредоточиться на правовом обеспечении приоритетных задач, поставленных президентом Владимиром Путиным. Речь идет о законодательных инициативах в сфере демографии, включая борьбу с алкоголизацией населения и запрет вейпов, где нижегородская инициатива уже нашла поддержку главы государства.