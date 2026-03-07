WSJ: США шлют на Ближний Восток испытанные на Украине антидроновые системы

США срочно перебрасывают на Ближний Восток противодронные комплексы Merops, опробованные. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
Как отмечает издание, данное вооружение «в ограниченном количестве» направлено в регион из американских запасов в Европе, чтобы противостоять атакам иранских дронов.
Эксплуатацией систем займутся американские военнослужащие.
Известно, что комплекс Merops включает в себя радар, электронно-оптические датчики, пункт управления и пусковую установку для компактного дрона-перехватчика.
Управление может осуществляться оператором, но при подавлении спутниковой и радиосвязи перехватчик способен автономно находить цель благодаря алгоритмам искусственного интеллекта.
С 28 февраля США и Израиль осуществляют удары по Ирану, включая его столицу. В ответ Тегеран проводит операцию, нацеленную на американские военные объекты по всему Ближнему Востоку.