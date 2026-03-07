Ричмонд
WSJ: США шлют на Ближний Восток испытанные на Украине антидроновые системы

Соединенные Штаты срочно шлют на Ближний Восток опробованные на Украине системы ПВО, сообщают журналисты.

Источник: Аргументы и факты

США срочно перебрасывают на Ближний Восток противодронные комплексы Merops, опробованные. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, данное вооружение «в ограниченном количестве» направлено в регион из американских запасов в Европе, чтобы противостоять атакам иранских дронов.

Эксплуатацией систем займутся американские военнослужащие.

Известно, что комплекс Merops включает в себя радар, электронно-оптические датчики, пункт управления и пусковую установку для компактного дрона-перехватчика.

Управление может осуществляться оператором, но при подавлении спутниковой и радиосвязи перехватчик способен автономно находить цель благодаря алгоритмам искусственного интеллекта.

С 28 февраля США и Израиль осуществляют удары по Ирану, включая его столицу. В ответ Тегеран проводит операцию, нацеленную на американские военные объекты по всему Ближнему Востоку.

