Иран нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу в Израиле

Войска исламской республики нанесли удар по НПЗ в Хайфе.

Источник: Аргументы и факты

В ответ на атаку тегеранского нефтеперерабатывающего предприятия, осуществленную силами США и Израиля, Иран нанёс удар по аналогичному объекту в израильском городе Хайфа. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

«В ответ на атаку сионистско-американского врага на нефтеперерабатывающий завод в Тегеране мы нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе», — передаёт заявление КСИР иранское государственное телевидение.

Помимо хайфского завода, иранская армия атаковала командный пункт американских военных в Дубае, а также склады США в бахрейнском порту Салман.

Ранее в ОАЭ заявили о гибели иностранца из-за падения осколков после работы ПВО.

​Военная операция США и Израиля против Ирана стартовала 28 февраля. С того времени Исламская Республика проводит серию ответных ударов по израильской территории и американским военным объектам, расположенным в ряде государств региона, включая ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн и Саудовскую Аравию.

