Иран нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу в Израиле

«В ответ на атаку сионистско-американского врага на нефтеперерабатывающий завод в Тегеране мы нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе», — передаёт заявление КСИР иранское государственное телевидение.
Помимо хайфского завода, иранская армия атаковала командный пункт американских военных в Дубае, а также склады США в бахрейнском порту Салман.
Ранее в ОАЭ заявили о гибели иностранца из-за падения осколков после работы ПВО.
Военная операция США и Израиля против Ирана стартовала 28 февраля. С того времени Исламская Республика проводит серию ответных ударов по израильской территории и американским военным объектам, расположенным в ряде государств региона, включая ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн и Саудовскую Аравию.