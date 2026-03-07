США стремились посеять хаос в Иране, заявил секретарь СНБ Лариджани

«Стратегия врага (США и Израиля — ред.) заключалась в том, чтобы посеять хаос в Иране, чтобы затем легко разделить страну на части», — сказал Лариджани, его слова приводит иранская гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
Он также отметил, что США «не знают Ближний Восток».
Согласно Лариджани, первым шагом США и Израиля было разрушение административной и правительственной структуры Ирана.
«Они думали, что проведут такую операцию очень быстро. Вторым шагом они стремились воспрепятствовать доставке основных товаров населению», — добавил он.
Кроме того, США вели переговоры с курдскими племенами, чтобы направить их против иранских властей, но в последний момент «оставили их в покое».