В небе над Тель-Авивом перехватили ракету

В небе над Тель-Авивом перехватили ракету, работают сирены.

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 мар — РИА Новости. В Тель-Авиве и центральном Израиле сработали сирены воздушной тревоги, над городом зафиксирован перехват ракеты, передает корреспондент РИА Новости.

За несколько минут до тревоги Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала пуски ракет из Ирана.

По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах, воздушная тревога сработала в десятках населенных пунктов центральной части Израиля.

