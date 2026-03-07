В небе над Тель-Авивом перехватили ракету

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 мар — РИА Новости. В Тель-Авиве и центральном Израиле сработали сирены воздушной тревоги, над городом зафиксирован перехват ракеты, передает корреспондент РИА Новости.
По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах, воздушная тревога сработала в десятках населенных пунктов центральной части Израиля.
Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.Читать дальше