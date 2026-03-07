Дмитриев: в мире начинается масштабный инфляционный ценовой шок

В мире из-за войны на Ближнем Востоке начинается масштабный инфляционный ценовой шок, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Масштабный инфляционный шок только начинает сказываться на многих секторах экономики, компаниях и людях», — написал он в соцсети X.
Дмитриев также опубликовал графики динамики цен на сырьевые товары, которые демонстрируют рост стоимости ресурсов и услуг.
Ранее жители Нью-Йорка в беседе с корреспондентом RT Калебом Мопином пожаловались на резкий рост цен на бензин.
6 марта цена на нефть марки Brent на бирже ICE превысила $93 за баррель впервые с октября 2023 года.
