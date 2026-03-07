У Белого Дома начинается очередной протест против операции в Иране

ВАШИНГТОН, 7 мар — РИА Новости. Противники военной операции Соединенных Штатов против Ирана снова собрались рядом с официальной резиденцией американского президента Дональда Трампа, чтобы выразить недовольство политикой его администрации, передает корреспондент РИА Новости.
Участники протеста, организованного рядом левых и антивоенных организаций, собрались около 15.00 по местному времени (23.00 мск) рядом с парком Лафайет.
Многие протестующие несут с собой плакаты с лозунгами «остановите войну против Ирана» и «руки прочь от Ирана».
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Соседние арабские страны были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.