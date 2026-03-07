Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У Белого Дома начинается очередной протест против операции в Иране

У Белого Дома начинается очередной протест против операции США в Иран.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 7 мар — РИА Новости. Противники военной операции Соединенных Штатов против Ирана снова собрались рядом с официальной резиденцией американского президента Дональда Трампа, чтобы выразить недовольство политикой его администрации, передает корреспондент РИА Новости.

Участники протеста, организованного рядом левых и антивоенных организаций, собрались около 15.00 по местному времени (23.00 мск) рядом с парком Лафайет.

Многие протестующие несут с собой плакаты с лозунгами «остановите войну против Ирана» и «руки прочь от Ирана».

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Соседние арабские страны были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше