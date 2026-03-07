Трамп высоко оценил работу переводчиков на переговорах с Путиным и Си Цзиньпином

«Переводчики очень важны. Знаете, если у вас плохой переводчик, вы думаете, что всё прошло хорошо: “Ну и отлично же я поговорил с этим человеком”. Или: “Как я сегодня хорошо выступил в разговоре с Путиным? Хорошо ли я говорил с председателем Си?” — сказал хозяин Белого дома.