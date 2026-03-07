Ричмонд
Тегеран заявил, что примет меры, если «что-то прилетит» из Азербайджана

Али Лариджани: если из Азербайджана прилетит что-то, Тегеран примет меры.

ТЕГЕРАН, 7 мар — РИА Новости. Иран не имеет проблем с Азербайджаном, но, если «оттуда что-то прилетит» по Ирану, Тегеран примет меры, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности исламской республики Али Лариджани.

«У нас нет никаких проблем с Азербайджаном, но, если будет обнаружен заговор (в Азербайджане против Ирана — ред.) или оттуда что-то прилетит по Ирану, мы примем меры», — сказал Лариджани, его слова приводит иранская гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше