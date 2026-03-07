Тегеран заявил, что примет меры, если «что-то прилетит» из Азербайджана

ТЕГЕРАН, 7 мар — РИА Новости. Иран не имеет проблем с Азербайджаном, но, если «оттуда что-то прилетит» по Ирану, Тегеран примет меры, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности исламской республики Али Лариджани.
«У нас нет никаких проблем с Азербайджаном, но, если будет обнаружен заговор (в Азербайджане против Ирана — ред.) или оттуда что-то прилетит по Ирану, мы примем меры», — сказал Лариджани, его слова приводит иранская гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
