Секретарь Совбеза Ирана заявил, что несколько американских военных попали в плен

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что несколько американских военнослужащих попали в плен.
«Я слышал, что в соседней стране были захвачены в плен американские солдаты», — приводит его слова IRIB.
2 марта иранский телеканал SNN сообщил о задержании пилота американского истребителя, сбитого в небе над Кувейтом.
