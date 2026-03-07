Ричмонд
Секретарь Совбеза Ирана заявил, что несколько американских военных попали в плен

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что несколько американских военнослужащих попали в плен.

«Я слышал, что в соседней стране были захвачены в плен американские солдаты», — приводит его слова IRIB.

2 марта иранский телеканал SNN сообщил о задержании пилота американского истребителя, сбитого в небе над Кувейтом.

