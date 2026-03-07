«Международное право уходит в прошлое»: эксперты — о планах США выбирать лидеров других стран

— Другие государства выжидают, потому что это риторика и пока не очень понятно, как США будут её обеспечивать, кроме как военной силой. Нужно посмотреть на реальность, на то, что получится у Вашингтона в Иране, последуют ли за этими словами Белого дома какие-то реальные действия. Смогут ли американцы довести ситуацию до такой точки, когда в Тегеране окажется дружественная им фигура, или же в какой-то момент Вашингтон просто отступит, заявив о выполнении своих задач?