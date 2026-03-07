«Международное право уходит в прошлое»: эксперты — о планах США выбирать лидеров других стран

Заявления Белого дома о намерении участвовать в выборе нового лидера Ирана не являются для США чем-то новым, считают опрошенные RT эксперты. Аналитики напоминают, что Вашингтон и ранее вмешивался во внутренние дела иностранных государств под видом поддержки демократии. Разница лишь в том, что теперь Белый дом действует открыто. Специалисты отмечают, что такая политика разрушает остатки международного права.
Тегеран не позволит США каким-либо образом влиять на выбор следующего верховного лидера Ирана, считает политолог-американист Малек Дудаков. Так эксперт прокомментировал заявления Белого дома о намерении участвовать в формировании нового руководства исламской республики.
«Подобный шантаж американцев во многом носит вынужденный характер, потому что достичь своих целей в Иране иным путём они не способны. Фактически Штаты таким образом пытаются призвать иранские власти помочь им сохранить лицо. Условно говоря, сделать вид, будто они принимают советы, кого им выбрать следующим верховным лидером, чтобы Вашингтон мог назвать это своей победой и прекратить атаки. В Вашингтоне думают, что иранцы на это пойдут, но, скорее всего, Тегеран продолжит бить по американским базам и блокировать Ормузский пролив», — рассказал Дудаков в комментарии RT.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сказал в интервью Axios, что он должен лично участвовать в выборе следующего руководителя Ирана. Заявление было сделано на фоне обсуждения в СМИ возможных преемников убитого силами американо-израильской коалиции верховного лидера страны Али Хаменеи.
«Они зря тратят время. Сын Хаменеи — слабак. Я должен участвовать в назначении, как в случае с (уполномоченным президентом Венесуэлы. — RT) Делси Родригес», — отметил он.
Трамп подчеркнул, что сын Хаменеи для него неприемлемая кандидатура. Президент США также заверил, что откажется признать любого иранского лидера, который продолжит политику Хаменеи, что, по словам Трампа, вынудит США вернуться к войне через пять лет.
Стоит отметить, что аналогичные угрозы от Белого дома поступают и в адрес Кубы. Так, 27 февраля Трамп заявил, что США могут «по-дружески захватить» эту страну. 5 марта американский лидер снова намекнул, что Штаты займутся кубинским вопросом.
«Куба тоже падёт. Мы перекрыли поставки нефти, денег, мы перекрыли все поставки из Венесуэлы, которая была единственным источником. Они хотят заключить сделку», — отметил глава Белого дома.
А 7 марта Трамп назвал ситуацию на острове катастрофой и пообещал стране «новую жизнь».
«У неё будет замечательная новая жизнь, но в нынешнем виде она доживает последние дни. Однако наше внимание сейчас сосредоточено на Иране», — сказал Трамп во время саммита «Щит Америки» во Флориде, его слова приводит РИА Новости.
С утверждением, что следующей целью США после Ирана станет Куба, выступил и американский сенатор Линдси Грэм*.
Экспорт демократии 2.0.
RT обсудил с экспертами масштабные планы США по смене неугодных Вашингтону режимов.
— США на протяжении десятилетий вмешивались во внутренние дела других стран. Можно ли сказать, что сейчас разница лишь в том, что теперь они делают это открыто, а не под видом «демократизации»?
Политолог-американист Малек Дудаков:
— Нынешнее руководство США говорит публично то, о чём ранее думали многие представители других администраций. Но раньше соблюдался всё-таки дипломатический политес, поэтому они так прямо об этом не заявляли.
Вашингтон надеется, что ему удастся поучаствовать в мягких операциях по смене режима во многих странах, где у власти находятся недружественные США правительства. Другое дело, что даже с Венесуэлой у них толком не получилось. С Ираном, вероятнее всего, не выйдет. Ну и с другими странами, честно говоря, в ближайшее время подвижек тоже не предвидится.
Удары США и Израиля по Ирану.
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин:
— США сейчас проводят политику смены режимов совершенно открыто и не стесняются говорить о своём праве выбирать и назначать будущих руководителей государств. Там говорят, что нормы международного права устарели и не соответствуют американским интересам. Вашингтон будет придерживаться такого курса до тех пор, пока у него это будет получаться.
Доктор политических наук, завкафедрой сравнительной политологии МГУ Артур Демчук:
— Руководство США открыто заявило, что хочет дружественного для себя руководителя Ирана, так же как и дружественного руководителя любой другой страны, в дела которой американцы каким-либо образом вмешиваются, как это было в Венесуэле или Сирии. Фактически они прямым текстом говорят, что Вашингтон имеет очень серьёзную военную мощь и может влиять на любую страну, которая входит в зону «жизненных интересов» США.
«Боятся потерять капиталы».
— Сегодня США не нравится лидер Ирана, а завтра будут претензии к кому-то ещё. Как другие страны должны реагировать на это? И почему из мировых лидеров пока мало кто осудил подобную риторику Вашингтона?
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян:
— Многие государства зависят информационно и финансово от Соединённых Штатов. Они боятся потерять огромные капиталы. Америка утверждает свой диктат военной силой, информационным контролем и финансовыми инструментами. Вот эти три составляющие не дают независимым государствам следовать своим интересам и хоть в какой-то степени оппонировать американцам.
Доктор политических наук, завкафедрой сравнительной политологии МГУ Артур Демчук:
— Другие государства выжидают, потому что это риторика и пока не очень понятно, как США будут её обеспечивать, кроме как военной силой. Нужно посмотреть на реальность, на то, что получится у Вашингтона в Иране, последуют ли за этими словами Белого дома какие-то реальные действия. Смогут ли американцы довести ситуацию до такой точки, когда в Тегеране окажется дружественная им фигура, или же в какой-то момент Вашингтон просто отступит, заявив о выполнении своих задач?
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин:
— Мировые лидеры никак не будут реагировать, хоть Белый дом и нарушает нормы международного права. Все отлично понимают, что США безразличны протесты, они не изменят своей линии. При этом остаётся риск того, что Вашингтон может скорректировать своё отношение к государствам, которые публично откажутся признавать его право делать то, что он хочет.
Жители Тегерана несут плакаты с изображением погибшего в ходе ударов США и Израиля верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
— Можно ли сказать, что США своими действиями окончательно дискредитировали западные нарративы о «мире, основанном на правилах»?
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян:
— Совершенно верно. Международное право, игра по неким правилам — всё это уходит в прошлое. Гораздо раньше это поняли в КНДР, где реализовали ядерную программу. Это понимает Россия, усиливая свою армию. Это понимает Китай, который строит сейчас флот, наращивает свой потенциал. Так что, к глубокому сожалению, будущее нашей цивилизации (по крайней мере, на данном этапе) будет теперь решаться не за столом переговоров, а на полях сражений.
Доктор политических наук, завкафедрой сравнительной политологии МГУ Артур Демчук:
— Весь вопрос в том, о каких правилах мы говорим. Если под правилами подразумевать мысль о том, что никто не должен нарушать требования Соединённых Штатов и противодействовать реализации их интересов, то эти «правила» остались. А что касается международного права, которое закреплено в Уставе ООН, согласно которому все споры должны решаться мирными средствами, то, конечно, на это внимание уже мало кто обращает.
