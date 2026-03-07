Ричмонд
В Нью-Йорке прошла акция протеста из-за операции США в Иране

НЬЮ-ЙОРК, 7 мар — РИА Новости. Сотни активистов вышли на марш в Нью-Йорке в знак протеста из-за операции США в Иране, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Акция стартовала в центре Манхэттена — на площади Юнион Сквер, после чего активисты пошли маршем по улицам города.

Протестующие скандируют «руки прочь от Ирана!», «перестаньте бомбить Иран!» и «остановите войны на Ближнем Востоке».

В руках — аналогичные плакаты, заметны и несколько флагов Исламской Республики.

Пока что акция проходит мирно. На месте также большое присутствие полиции.

В акции, по наблюдениям журналиста агентства, участвует около тысячи человек, возможно, больше, их число продолжает расти.

