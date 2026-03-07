В Нью-Йорке прошла акция протеста из-за операции США в Иране

Акция стартовала в центре Манхэттена — на площади Юнион Сквер, после чего активисты пошли маршем по улицам города.
Протестующие скандируют «руки прочь от Ирана!», «перестаньте бомбить Иран!» и «остановите войны на Ближнем Востоке».
В руках — аналогичные плакаты, заметны и несколько флагов Исламской Республики.
Пока что акция проходит мирно. На месте также большое присутствие полиции.
В акции, по наблюдениям журналиста агентства, участвует около тысячи человек, возможно, больше, их число продолжает расти.