Бойкова и Козловский заявили четверной выброс в произвольной программе в финале Гран-при России

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заявили четверной выброс в произвольной программе на финале Гран-при России в Челябинске.
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на листы с заявками от ФФККР.
Бойкова и Козловский после короткой программы занимают промежуточное второе место.
Они отстают от лидеров — Анастасии Мишиной и Александра Галлямова — на 0,01 балла.
Произвольные программы пары представят 8 марта.
Ранее Козловский высказался об итогах короткой программы спортивных пар в финале Гран-при России.