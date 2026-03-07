Ричмонд
Бойкова и Козловский заявили четверной выброс в произвольной программе в финале Гран-при России

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заявили четверной выброс в произвольной программе на финале Гран-при России в Челябинске.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на листы с заявками от ФФККР.

Бойкова и Козловский после короткой программы занимают промежуточное второе место.

Они отстают от лидеров — Анастасии Мишиной и Александра Галлямова — на 0,01 балла.

Произвольные программы пары представят 8 марта.

Ранее Козловский высказался об итогах короткой программы спортивных пар в финале Гран-при России.