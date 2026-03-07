Ричмонд
Baza: в Сибири зафиксировали эпидемию пастереллёза

В Новосибирской области зафиксировали эпидемию среди крупного рогатого скота. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, инфекция затронула несколько районов, включая Купинский, Баганский и Карасукский. С начала февраля у местных жителей массово изымают коров и быков, животных уничтожают.

В селе Новопичугово ввели карантин, владельцам запретили продавать молоко и мясо, говорится в публикации.

По информации очевидцев, власти при содействии полиции изымают скот из частных хозяйств. Уничтожены уже сотни животных.

Отмечается, что Казахстан уже ввёл запрет на ввоз мяса, молока и скота из Алтайского края, Республики Алтай, а также из Омской и Новосибирской областей.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал RT, что норовирус поражает человека, но животным не передаётся.