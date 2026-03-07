Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Московские школьники завоевали 52 диплома на олимпиаде по программированию

Московские школьники завоевали 52 диплома в финале олимпиады по программированию.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Московские школьники завоевали 52 диплома в финале Открытой олимпиады по программированию, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Московские школьники победили в финале Открытой олимпиады по программированию. Наши ребята завоевали 52 диплома. Из них 22 — первой степени, 21 — второй и 9 — третьей», — написал Собянин в канале на платформе Max.

Мэр добавил, что в этом году за победу боролись 190 москвичей. В режиме реального времени участники писали код, который проверялся тестирующей системой.

Победители и призёры получают льготы при поступлении в ведущие вузы России, подчеркнул Собянин.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше