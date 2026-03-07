Ричмонд
Секретарь Совбеза Ирана заявил, что США хотели разделить страну на части

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что США хотели разделить страну на части.

«Стратегия врага заключалась в том, чтобы в Иране возник хаос и они могли бы легко разорвать Иран на части», — приводит его слова IRIB.

Ранее спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что мир на Ближнем Востоке не наступит до тех пор, пока в регионе есть американские военные базы.

