Секретарь Совбеза Ирана заявил, что США хотели разделить страну на части

«Стратегия врага заключалась в том, чтобы в Иране возник хаос и они могли бы легко разорвать Иран на части», — приводит его слова IRIB.
Ранее спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что мир на Ближнем Востоке не наступит до тех пор, пока в регионе есть американские военные базы.
