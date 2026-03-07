ВС Ирана призвали Баку вывести военных Израиля из Азербайджана

Вооруженные силы Ирана призвали Баку вывести военных Израиля из Азербайджана, чтобы предотвратить распространение нестабильности в регионе, заявил представитель центрального штаба ВС Исламской республики «Хатам аль-Анбия».
«Мы заявляем соседнему государству Азербайджану, как мусульманской стране, что ради предотвращения распространения нестабильности в регионе необходимо вывести сионистов со своей территории и не подвергать угрозе безопасности собственный народ и Иран», — приводит иранская гостелерадиокомпания его слова.
Отметим, Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране 28 февраля. Впоследствии американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что страна не планирует направлять военных в Иран для проведения наземной операции.