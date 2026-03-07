Вяльбе — о хейте: зачем бороться с дураками?

Президент ФЛГР Елена Вяльбе рассказала об отношении к хейту в свой адрес.
«Надо беречь свою нервную систему. Сколько людей — столько мнений. Пусть остаются при своих мнениях, а я остаюсь при своих. Раньше я переживала, мне было неприятно. Но сейчас просто не читаю», — приводит её слова РИА Новости.
Она вспомнила, как, когда «появился бурный интернет», Александр Легков ночами читал комментарии, отвечал людям и нервничал: «Я всегда Саше говорила: зачем бороться с дураками? Никакого смысла. Ты только нервничаешь и не спишь».
Ранее Вяльбе назвала досадным стечением обстоятельств инцидент с собакой на чемпионате России.