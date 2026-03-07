Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вяльбе — о хейте: зачем бороться с дураками?

Президент ФЛГР Елена Вяльбе рассказала об отношении к хейту в свой адрес.

Президент ФЛГР Елена Вяльбе рассказала об отношении к хейту в свой адрес.

«Надо беречь свою нервную систему. Сколько людей — столько мнений. Пусть остаются при своих мнениях, а я остаюсь при своих. Раньше я переживала, мне было неприятно. Но сейчас просто не читаю», — приводит её слова РИА Новости.

Она вспомнила, как, когда «появился бурный интернет», Александр Легков ночами читал комментарии, отвечал людям и нервничал: «Я всегда Саше говорила: зачем бороться с дураками? Никакого смысла. Ты только нервничаешь и не спишь».

Ранее Вяльбе назвала досадным стечением обстоятельств инцидент с собакой на чемпионате России.