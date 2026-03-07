Нетаньяху потребовал от Ливана разоружить «Хезболлах»

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потребовал от правительства Ливана немедленно разоружить военные формирования шиитской организации «Хезболлах».
«Я прямо сейчас обращаюсь к правительству Ливана: вы должны соблюдать соглашение, которое мы подписали, и разоружить “Хезболлах”. Если вы этого не сделаете, вам придется заплатить высокую цену вместо “Хезболлах”, — сказал он во время телеобращения к нации, которое транслировало израильское телевидение.
В ночь на 2 марта север Израиля подвергся обстрелу со стороны Ливана. Ответственность взяло на себя движение «Хезболлах», заявив, что ракеты по израильской территории были выпущены в ответ на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Вслед за этим ВВС Израиля начали наносить массированные удары по ливанской территории. Позднее начальник Генштаба израильской армии Эяль Замир объявил о начале наступательной операции против «Хезболлах», которая, по его словам, может длиться «долгие дни».