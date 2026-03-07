Ричмонд
Мозаффари: нового лидера Ирана могут выбрать в ближайшие сутки

Член Совета экспертов аятолла Хосейн Мозаффари заявил, что заседание для избрания нового верховного лидера Ирана может состояться в ближайшие сутки.

Об этом пишет агентство Fars.

«Члены Совета экспертов с нетерпением ждут, когда сложатся условия для проведения собрания, обсуждения и избрания нового верховного лидера и преемника мученика-имама (Али Хаменеи. — RT)… Мы надеемся, что с Божьей помощью это произойдёт в ближайшие 24 часа», — заявил Мозаффари.

Он добавил, что пока Совет экспертов не проводил никаких заседаний, и призвал граждан не верить ложным слухам об избрании нового лидера.

1 марта иранское государственное телевидение сообщило, что верховный лидер Ирана погиб в результате ударов США и Израиля.

Позднее замглавы иранского МИД Казем Гарибабади в разговоре с ведущим RT Риком Санчесом заявил, что Иран — это не страна одного человека, система способна справиться с гибелью государственных лиц.

Замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванч в интервью телеканалу MSNBC отмечал, что в республике после гибели Хаменеи создан временный руководящий орган из трёх человек.

