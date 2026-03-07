Ричмонд
МИД Ирана обратился к ФИФА и МОК, показав фото разрушенного стадиона в Тегеране

Пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи показал фото разрушенного в результате атак Израиля и США стадиона в Тегеране.

«Уважаемые ФИФА, МОК, это спортивный комплекс “Азади” в Тегеране, футбольный стадион, который стал целью тех самых Соединённых Штатов, президент которых получил от ФИФА Премию мира. Будет ли какой-нибудь комментарий от ФИФА или МОК?!» — написал он.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанёс удары по американским военным объектам в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Ранее Трамп заявил, что ему безразлично участие Ирана в чемпионате мира по футболу.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
