Жители Гаваны прокомментировали ночные протесты с кастрюлями

Энергетический кризис, который на протяжении нескольких лет переживает Куба, обострился до беспрецедентного уровня после военной операции США в Венесуэле 3 января, завершившейся захватом президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. После этой операции президент США Дональд Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть и финансовые средства из Каракаса, а также объявил о введении дополнительных пошлин для стран, поставляющих нефть на остров.