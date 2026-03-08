Ричмонд
+23°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чемпиона мира в беге на 100 м из США отстранили за нарушение антидопинговых правил

Чемпион мира в беге на 100 м американец Фред Керли отстранён от соревнований за нарушение антидопинговых правил.

Чемпион мира в беге на 100 м американец Фред Керли отстранён от соревнований за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает AIU.

С 11 мая 2024 года он трижды нарушил правила, связанные с непредоставлением информации о своём местонахождении для допинг-офицеров.

Его отстранили на два года. Срок дисквалификации отсчитывается с 12 августа 2025 года.

Керли является победителем чемпионата мира 2022 года. На Олимпиадах в Токио и Париже он становился призёром на дистанции 100 м.

Ранее в ITA отказались раскрывать, сколько раз Гуменника и Петросян протестировали на допинг на ОИ-26.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше