Чемпиона мира в беге на 100 м из США отстранили за нарушение антидопинговых правил

Чемпион мира в беге на 100 м американец Фред Керли отстранён от соревнований за нарушение антидопинговых правил.
Об этом сообщает AIU.
С 11 мая 2024 года он трижды нарушил правила, связанные с непредоставлением информации о своём местонахождении для допинг-офицеров.
Его отстранили на два года. Срок дисквалификации отсчитывается с 12 августа 2025 года.
Керли является победителем чемпионата мира 2022 года. На Олимпиадах в Токио и Париже он становился призёром на дистанции 100 м.
Ранее в ITA отказались раскрывать, сколько раз Гуменника и Петросян протестировали на допинг на ОИ-26.