Герцог: Израиль не планирует отправлять войска в Иран

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 марта. /ТАСС/. Израиль не собирается направлять войска в Иран для наземной операции. Такое мнение высказал в интервью телеканалу Fox News президент еврейского государства Ицхак Герцог.
«Нет», — ответил он на вопрос, собирается ли Израиль направлять войска для начала наземной операции на иранской территории.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.