Путин поздравил российских женщин с 8 Марта

«Мы всегда отмечаем этот праздник с самыми светлыми, теплыми чувствами, восхищаемся нашими прекрасными женщинами, от всего сердца говорим вам слова любви, признательности и благодарности», — сказал глава государства.
Он отметил, что щедрая, милосердная и «по-настоящему мудрая женская душа делает мир лучше и добрее, а материнская любовь остается в сердце каждого человека на всю жизнь: согревает, умножает радостные эмоции и придает сил в самую трудную минуту испытаний».
«Порой кажется, что нет таких вершин, которые были бы недоступны нашим женщинам. Вы добиваетесь потрясающих результатов в самых разных профессиях. Когда этого требует дело — проявляете исключительную стойкость характера, волевые лидерские качества. Вы без колебаний приходите на помощь к тем, кто в ней нуждается, окружаете вниманием и заботой родных и близких, посвящаете себя воспитанию детей», — сказал президент.
«Дорогие женщины! Вам действительно подвластно все: вы умеете творить и созидать, сочетать стойкость и нежность. А ваше стремление создавать лучшее будущее для своих детей вдохновляет всех нас идти только вперед. Хочу пожелать вам счастья с теми, кто вам дорог, успехов в том, что для вас важно, здоровья и благополучия вам и всем вашим близким. С праздником! С Международным женским днем!» — заключил Путин.