CNN: президент ОАЭ резко высказался в адрес Ирана

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в завуалированной форме назвал Иран врагом, пишет CNN.
С таким заявлением он выступил во время визита в госпиталь к пострадавшим от недавних ударов.
«ОАЭ — прекрасная страна, которая должна быть примером для подражания», — заявил лидер Эмиратов.
Он также добавил, что «хотел послать сигнал врагу ОАЭ», и дал понять, что страна не станет «лёгкой добычей».
По данным CNN, подобная риторика стала отступлением от традиционно сдержанного тона в отношениях с соседом по Персидскому заливу.
Ранее Аль Нахайян заявил, что страна находится в состоянии войны.
