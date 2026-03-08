Ричмонд
CNN: президент ОАЭ резко высказался в адрес Ирана

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в завуалированной форме назвал Иран врагом, пишет CNN.

С таким заявлением он выступил во время визита в госпиталь к пострадавшим от недавних ударов.

«ОАЭ — прекрасная страна, которая должна быть примером для подражания», — заявил лидер Эмиратов.

Он также добавил, что «хотел послать сигнал врагу ОАЭ», и дал понять, что страна не станет «лёгкой добычей».

По данным CNN, подобная риторика стала отступлением от традиционно сдержанного тона в отношениях с соседом по Персидскому заливу.

Ранее Аль Нахайян заявил, что страна находится в состоянии войны.

