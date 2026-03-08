Ирада Зейналова рассказала, каково быть послом великой страны

Для примера она рассказала об одном из недавних мероприятий. «Прямой эфир научил говорить без бумажки, долго и мысль не терять. И ощущать — к чему и как клонить, чтобы аудитория поняла и не потеряла интереса. И я начала с маврикийской и русской кухонь — разных, непохожих ничем, закончила — идеей о том, что именно в России, в институте Восточных рукописей сохранилось единственное в мире изображение додо, нарисованное с живой птицы, ставшее символом сохранения нашей страной мирового наследия — включая кухни разных народов», — поделилась дипломат. По ее мнению, получилось «почти как у Гайдая — и вот маленькая птичка поднялась высоко-высоко, но вот как раз этот переход — от кухни к понятному маврикийцам додо и обратно на традиции кухонь разных народов — и создает понятную собеседникам и контактную картину, из-за которой в их ментальной карте Россия будет окрашена в теплые цвета». «Это тоже мне дала журналистика — умение видеть связи между событиями, даже неочевидные», — добавила Зейналова.