Ирада Зейналова рассказала, каково быть послом великой страны

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Ирада Зейналова, возглавившая российскую дипмиссию на Маврикии после нескольких десятилетий в журналистике, уверена, что обе ее профессии имеют много общего, но к ответственности за каждое слово добавился почетный долг представлять великую страну. В интервью ТАСС к Международному женскому дню 8 марта посол рассказала, как ее прежний опыт помогает на дипломатическом поприще.
«Журналистский опыт мне пригодился практически весь. Потому что коммуникация — основа всего и в профессии журналиста, и в профессии дипломата. И умение коммуницировать решает огромное количество проблем, я даже никогда не задумывалась об этом, занимаясь журналистикой, это было чем-то абсолютно обыденным», — призналась Зейналова. По ее словам, на дипломатической службе «помимо бумаг, которые направляются официальным путем, приходится постоянно быть в состоянии завязывания и поддержания связей, причем с людьми самыми разными». «Все почти как в журналистике — но статус посла обязывает вести себя при этом совершенно иначе. Доброжелательно — но без сокращения дистанции, контактно — но без панибратства, сохраняя все время в голове фразу: “Я же посол великой страны!” — сказала руководитель дипмиссии.
Она полагает, что «еще один навык — даже правило, выученное большой кровью в журналистике, в дипломатии в принципе работает, как “Отче наш”: ты несешь ответственность за каждое слово, ты не даешь невыполнимых обещаний, ты не делаешь пустых заявлений». «Политики-популисты вполне могут говорить то, чего ждут от них избиратели или просто аудитория, а и журналист, и посол в идеале прекрасно знают, что за слова придется отвечать. И этому меня научила журналистика», — пояснила Зейналова.
По ее мнению, также важны «скорость работы, принятия решений, поиски вариантов, цепочки прозвона людей — в случае, если нужно добиться решения как можно скорее». «То есть — почти по Ленину — всю сумму знаний, накопленную за 30 лет журналистики, приходится применять ежедневно», — заметила с улыбкой посол.
Для примера она рассказала об одном из недавних мероприятий. «Прямой эфир научил говорить без бумажки, долго и мысль не терять. И ощущать — к чему и как клонить, чтобы аудитория поняла и не потеряла интереса. И я начала с маврикийской и русской кухонь — разных, непохожих ничем, закончила — идеей о том, что именно в России, в институте Восточных рукописей сохранилось единственное в мире изображение додо, нарисованное с живой птицы, ставшее символом сохранения нашей страной мирового наследия — включая кухни разных народов», — поделилась дипломат. По ее мнению, получилось «почти как у Гайдая — и вот маленькая птичка поднялась высоко-высоко, но вот как раз этот переход — от кухни к понятному маврикийцам додо и обратно на традиции кухонь разных народов — и создает понятную собеседникам и контактную картину, из-за которой в их ментальной карте Россия будет окрашена в теплые цвета». «Это тоже мне дала журналистика — умение видеть связи между событиями, даже неочевидные», — добавила Зейналова.
«И, конечно же, из журналистики — постоянный сбор и анализ информации из прессы, запоминание небольших и малозначительных деталей, которые потом соберутся в одну большую картину происходящего», — считает посол.
«Но, с другой стороны, я четко вижу водораздел между журналистикой и дипломатией. Журналист должен любой ценой максимально быстро собрать информацию, ее проанализировать и “выдать на поверхность”. А многие вещи, которые видит и анализирует дипломат, публично не озвучиваются», — указала Зейналова. Она отметила, что «часть дипломатической работы в том, чтобы эта информация в голове откладывалась и использовалась в дальнейшем, потому что в дипломатии отсутствие публичных заявлений — тоже заявление». «В этом огромная разница, и к этому пришлось, конечно, привыкать. Потому что вы, например, видите — собеседник любит собак, пить виски и читать Толстого. Как журналист я, конечно, об этом расскажу и нарисую из этого целую историю. Как дипломат — должна просто помнить детали психопортрета, которые могут пригодиться», — объяснила посол.
