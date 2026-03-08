Ричмонд
Певицу Ханде Йенер задержали в Турции по подозрению в оскорблении Эрдогана

Певицу и автора песен Ханде Йенер задержали в Турции. Артистку подозревают в оскорблении президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Певицу и автора песен Ханде Йенер задержали в Турции. Артистку подозревают в оскорблении президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

По данным турецкого телеканала A Haber, расследование в отношении певицы инициировала Генпрокуратура Муглы. Йенер подозревается в том, что оскорбительно высказалась в адрес Эрдогана во время концерта.

В ноябре 2025 года сообщалось о журналисте Фатихе Алтайлы, которого приговорили к четырём годам и двум месяцам тюрьмы за оскорбление Эрдогана.

