Певицу Ханде Йенер задержали в Турции по подозрению в оскорблении Эрдогана

Певицу и автора песен Ханде Йенер задержали в Турции. Артистку подозревают в оскорблении президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
По данным турецкого телеканала A Haber, расследование в отношении певицы инициировала Генпрокуратура Муглы. Йенер подозревается в том, что оскорбительно высказалась в адрес Эрдогана во время концерта.
В ноябре 2025 года сообщалось о журналисте Фатихе Алтайлы, которого приговорили к четырём годам и двум месяцам тюрьмы за оскорбление Эрдогана.
Узнать больше по теме
Реджеп Тайип Эрдоган: биография лидера Турции и его отношение к России
Реджеп Тайип Эрдоган проделал долгий путь в политике и внес значимый вклад в развитие страны. В последнее время Ближний Восток все чаще упоминают в политических сводках, и регион играет все более значимую роль на мировой арене. Самое время узнать подробности из биографии турецкого лидера.Читать дальше