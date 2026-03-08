Главы МИД ОТГ заявили о поддержке усилий по обеспечению стабильности в регионе

Участники встречи указали на важность дипломатии как единственного пути к прекращению конфликта вокруг Ирана. «Министры подчеркнули, что продолжение военных действий представляет прямую угрозу региональному миру и безопасности. Они обратили внимание на глобальные аспекты кризиса, заявив, что затянувшаяся нестабильность в регионе чревата сбоями в функционировании глобальных энергетических рынков, торговых путей, продовольственной безопасности, предупредили о возможных миграционных потоках, которые могут затронуть страны, расположенные далеко за пределами региона», — говорится в заявлении.