Главы МИД ОТГ заявили о поддержке усилий по обеспечению стабильности в регионе

СТАМБУЛ, 8 марта. /ТАСС/. Главы МИД Организации тюркских государств (ОТГ) поддерживают любые усилия, направленные на обеспечение мира и стабильности в регионе. Об этом говорится в их совместном заявлении по итогам прошедшей в Стамбуле неформальной встречи.
«Подтверждая приверженность целям и принципам Устава ООН и международному праву, министры выразили готовность поддерживать любые международные усилия по обеспечению мира и стабильности в регионе», — отмечается в тексте.
Участники встречи указали на важность дипломатии как единственного пути к прекращению конфликта вокруг Ирана. «Министры подчеркнули, что продолжение военных действий представляет прямую угрозу региональному миру и безопасности. Они обратили внимание на глобальные аспекты кризиса, заявив, что затянувшаяся нестабильность в регионе чревата сбоями в функционировании глобальных энергетических рынков, торговых путей, продовольственной безопасности, предупредили о возможных миграционных потоках, которые могут затронуть страны, расположенные далеко за пределами региона», — говорится в заявлении.
Главы МИД ОТГ также подтвердили приверженность справедливому, прочному и всеобъемлющему урегулированию палестинского конфликта на двухгосударственной основе.
ОТГ была создана в 2009 году как Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет). Нынешнее название получила в ноябре 2021 года на саммите в Стамбуле. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркмения, Венгрия и непризнанная международным сообществом Турецкая республика Северного Кипра.