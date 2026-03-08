Ричмонд
Главы МИД ОТГ заявили о поддержке усилий по обеспечению стабильности в регионе

Участники встречи в Стамбуле указали на важность дипломатии как единственного пути к прекращению конфликта вокруг Ирана.

СТАМБУЛ, 8 марта. /ТАСС/. Главы МИД Организации тюркских государств (ОТГ) поддерживают любые усилия, направленные на обеспечение мира и стабильности в регионе. Об этом говорится в их совместном заявлении по итогам прошедшей в Стамбуле неформальной встречи.

«Подтверждая приверженность целям и принципам Устава ООН и международному праву, министры выразили готовность поддерживать любые международные усилия по обеспечению мира и стабильности в регионе», — отмечается в тексте.

Участники встречи указали на важность дипломатии как единственного пути к прекращению конфликта вокруг Ирана. «Министры подчеркнули, что продолжение военных действий представляет прямую угрозу региональному миру и безопасности. Они обратили внимание на глобальные аспекты кризиса, заявив, что затянувшаяся нестабильность в регионе чревата сбоями в функционировании глобальных энергетических рынков, торговых путей, продовольственной безопасности, предупредили о возможных миграционных потоках, которые могут затронуть страны, расположенные далеко за пределами региона», — говорится в заявлении.

Главы МИД ОТГ также подтвердили приверженность справедливому, прочному и всеобъемлющему урегулированию палестинского конфликта на двухгосударственной основе.

ОТГ была создана в 2009 году как Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет). Нынешнее название получила в ноябре 2021 года на саммите в Стамбуле. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркмения, Венгрия и непризнанная международным сообществом Турецкая республика Северного Кипра.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше