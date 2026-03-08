«Ностальгия о старых временах»: в Москве прошёл гала-матч в честь десятилетия победы российских гандболисток на ОИ-2016

В Москве состоялся гала-матч в честь десятилетия победы женской сборной России по гандболу на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. В качестве соперниц подопечных Евгения Трефилова выступила национальная команда, завоевавшая серебро на Играх в Токио. Организаторам удалось пригласить всех звёзд, в том числе выступающих в Европе Анну Вяхиреву и Дарью Дмитриеву. А многие спортсменки, завершившие карьеру, специально возобновили тренировки ради того, чтобы принять участие во встрече. Чемпионки в первом тайме выглядели предпочтительнее, но во втором позволили соперницам отыграться. В итоге дружеское противостояние завершилось ничьей, которая порадовала всех, в том числе заполнивших до отказа трибуны болельщиков.
Гала-матч, приуроченный к десятилетию победы женской сборной России по гандболу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, стал важным событием для всего отечественного спорта, особенно с учётом продолжающегося отстранения страны от международных соревнований в командных видах.
В этом отношении в гандболе последовали примеру РФС, который после начала СВО регулярно организует подобные товарищеские встречи с участием именитых ветеранов спорта. Президент ФГР Сергей Шишкарёв объяснил проведение матча в том числе желанием стимулировать детей приходить в спортивные секции.
«Победы у российских атлетов были и обязательно будут. А для этого надо не забывать о том, чем мы можем и должны гордиться», — отмечал руководитель.
Кроме того, в федерации решили вспомнить совсем недавний успех — серебро ОИ-2020 в Японии — и провести очный матч между героями токийских Игр и «золотыми» подопечными Евгения Трефилова.
Важно отметить, что удалось собрать всех чемпионок, включая главную звезду отечественного гандбола Анну Вяхиреву, которая является одним из лидеров французского «Бреста». К тому же она выступала на обеих Олимпиадах.
«Мне всегда нравится возвращаться, особенно в Новогорск. Девчонок я вижу нечасто. Это хорошая возможность, чтобы с ними повидаться не только на один день, когда мы играем друг против друга. Кого-то я вообще не видела несколько лет», — рассказала полусредняя в интервью «Спорт-Экспрессу».
Помимо неё, из обладательниц наград высшей пробы карьеру продолжают Дарья Дмитриева, Виктория Жилинскайте, Анна Сень и Марина Судакова.
Но большинство спортсменок уже завершили выступления и занимаются другой деятельностью. Например, Ольга Акопян возглавляет «Звезду», а Анна Седойкина работает наставником вратарей в ЦСКА. Ирина Близнова является президентом «Лады». Некоторые спортсменки сосредоточились на семье. Так, Виктория Калинина недавно родила третьего ребёнка.
Поэтому подопечные Трефилова находились в разном физическом состоянии. Полина Кузнецова призналась, что, завершив карьеру в мае 2025-го, несколько месяцев «вообще ничего не делала». А Владлена Бобровникова успела провести лишь пять занятий.
«Надо было начинать готовиться раньше. Я стала тренироваться буквально за две недели. Провела всего пять тренировок… Хотя, когда вышла на первую, поняла, что руки помнят», — призналась она.
Чтобы все спортсменки смогли набрать хотя бы минимальную форму, чемпионок Рио собрали заранее. Впрочем, Трефилов теперь был не так строг с ними. 6 марта он подарил каждой букет цветов в честь приближающегося Международного женского дня и расцеловал учениц, которые давно стали для него родными. Было видно, что и он получал огромное удовольствие от встречи и возможности окунуться в прошлое.
С радостью воспользовались ею и болельщики. Практически все билеты распродали заранее. Кроме самой игры, для гостей организовали множество конкурсов и активностей.
Но главным событием стал, разумеется, сам матч. Появление героинь Олимпиады в Бразилии трибуны встретили овацией. Хотя многие дети, посетившие встречу, не застали тот триумф лично.
Перед началом противостояния состоялась очень красивая церемония. Капитан сборной Рио-2016 Близнова передала символический золотой мяч капитану действующей национальной команды Анастасии Илларионовой.
Подопечные Трефилова явно воодушевились атмосферой на арене «Динамо» и с ходу понеслись в атаку. Да и тренер так яростно гнал их вперёд, будто на кону опять стояли награды высшей пробы.
Особого внимания заслуживали действующие гандболистки: Вяхирева, Дмитриева и Сень, которые забивали мяч за мячом. Это помогло коллективу стремительно оторваться в счёте.
Здорово смотрелись и некоторые ветераны. В первую очередь речь о вратаре Калининой, словно в молодости отражавшей один бросок за другим. Именно её сейвы помогли героиням Рио уйти на перерыв с солидным запасом — 16:10.
Но гандболистки сборной ОИ-2020 не думали сдаваться и во втором тайме организовали погоню. Особенно хороша была разыгрывающая «Черноморочки» Екатерина Долматова, лучший бомбардир текущего сезона чемпионата страны. А лидеры ЦСКА Антонина Санталова и Варвара Сёмина не жалели своего наставника Седойкину. От подопечных Трефилова, напротив, отвернулась удача, и они постоянно попадали в стойки.
В итоге более молодые гандболистки за пару минут до конца вырвались вперёд. Но олимпийские чемпионки не были бы собой, если бы сдались. Всего за десять секунд до сирены Полина Кузнецова эффектно перебросила голкипера и установила окончательный счёт на табло — 25:25.
Пожалуй, таким исходом остались довольны все участницы. Победителями же смело можно считать болельщиков, ставших свидетелями яркого шоу. Вдобавок они получили возможность сфотографироваться с кумирами и взять у них автограф.
Удовольствие получили и сами спортсменки, в том числе Вяхирева, специально прилетевшая из Франции в Москву ради участия в гала-встрече.
«Это ностальгия о старых временах. Моё мнение — в нашей команде Рио-2016 реально все в классной форме. Даже несмотря на то, что некоторые десять лет не играли. Считаю, они классно выглядят и двигаются. Мы показали хороший гандбол для сборной десятилетней давности. Прекрасно понимаю: всему, что умею на данный момент, меня научил мой папа. Моя карьера — его работа. Он неотъемлемая часть. Я не так много об этом говорю, но думаю каждый день», — поделилась впечатлениями полусредняя «Бреста».
А Сень призналась, что благодаря организации мероприятия словно погрузилась в прошлое.
«5 марта мы все встретились, провели несколько дней в режиме Олимпиады вместе. То есть вместе обедали, тренировались, проводили время. Ни у кого не было мыслей даже сидеть в телефоне. Невероятные эмоции, вспомнили те моменты, которые уже кто-то подзабыл», — цитирует спортсменку «Матч ТВ».