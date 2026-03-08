«Ностальгия о старых временах»: в Москве прошёл гала-матч в честь десятилетия победы российских гандболисток на ОИ-2016

«Это ностальгия о старых временах. Моё мнение — в нашей команде Рио-2016 реально все в классной форме. Даже несмотря на то, что некоторые десять лет не играли. Считаю, они классно выглядят и двигаются. Мы показали хороший гандбол для сборной десятилетней давности. Прекрасно понимаю: всему, что умею на данный момент, меня научил мой папа. Моя карьера — его работа. Он неотъемлемая часть. Я не так много об этом говорю, но думаю каждый день», — поделилась впечатлениями полусредняя «Бреста».